Muğla'da ava giden emekli öğretmen geri dönemedi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava çıktıktan sonra haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu.

Ağla Yaylası Çamova mevkisine ava giden emekli öğretmen Murat Konuşçu'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kayalıklara yakın yerde bulunan Konuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuşçu'nun cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden cenaze aracına taşındı.

Emekli öğretmenin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

