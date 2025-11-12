BIST 10.610
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, C-130 tipi kargo uçağının düşmesine ilişkin yeni açıklama yaptı. Erdoğan, uçağın kara kutusunun bulunduğunu, 20 askerden 19'unun naaşına ulaşıldığını açıkladı. "Bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şunları kaydetti: 

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte, önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'le ardından Gürcistan Başbakanı Kobahidze ile telefonla görüştük. Milletimizle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz.

Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak, olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.

Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler.

Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna, böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum."

