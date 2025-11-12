Libya’dan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı

Libya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yayımlanan mesajda, "Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Azerbaycan-Gürcistan sınırı yakınlarında düşmesi sonucu yirmi askerin hayatını kaybettiği trajik kazada hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye’nin hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

Libya’nın bu zor günde Türkiye ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan taziye mesajında, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır dileklerinde bulunuldu.