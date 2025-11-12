Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. 16 Eylül'de tutuklanan Bordo Bereli emekli albay Orkun Özeller için tahliye kararı verildi. Orkun Özeller savunmasını yaparken sesi titredi.

İSTANBUL 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller için tahliye kararı verdi. Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

EŞİ VE ANNESİ DURUŞMADAYDI

Duruşmaya Orkun Özeller'in eşi, anne ve babası dışında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekilleri, şehit annesi Pakize Akbaba ile şehit eşi Yıldız (Namdar) Hemşire de katıldı.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcı, Orkun Özeller'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından beraatını, tweetler ve 12punto'daki röportajından dolayı cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Orkun Özeller mütalaaya karşı gözleri dolup sesi titreyerek şöyle konuştu:

ORKUN ÖZELLER'İN SAVUNMASI

Bordo bereli emekli albay Orkun Özeller, yaklaşık 35 dakika süren savunmasını sesi titreyerek yaptı. Duygusallaşan Orkun Özeller şunları söyledi:

-"Girmediğim çatışma türü kalmadı. Üniforması şehit kanıyla bezenmiş emekli bir Türk askeriyim. Beni PKK'lar, NATO'cular, FETÖ ve FETÖ vari yapılar ve ABD sevmez, hazzetmez. Beni arkada gördüğünüz gaziler, şehit yakınları, komutanlar ve aziz Türk Milleti sever sayar."



BUNLARI SESİ TİTREYEREK SÖYLEDİ

-"Vatan sevmek nasıl bir şey, biliyor musunuz? Annem, babam, eşim burada. Hepsini silip atabilmektir. İdam da edilsem vatan sevgimden dolayı doğruları, bildiğimi söylemeye devam edeceğim.

- Teröristler dışarı çıksın diye uğraşırken bir Türk subayını içeri sokuyorsunuz algısının oluşmasından korktum. Bu algının önüne geçecek, özellikle sınır hattındaki askerlerimizin mücadele azmini sarsmayacak bir karar verileceğine inanıyorum."

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve tahliye kararı verildi.