BIST 10.610
DOLAR 42,24
EURO 48,92
ALTIN 5.607,09
HABER /  GÜNCEL

Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...

Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. 16 Eylül'de tutuklanan Bordo Bereli emekli albay Orkun Özeller için tahliye kararı verildi. Orkun Özeller savunmasını yaparken sesi titredi.

Abone ol

İSTANBUL 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller için tahliye kararı verdi. Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

EŞİ VE ANNESİ DURUŞMADAYDI

Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek... - Resim: 0

Duruşmaya Orkun Özeller'in eşi, anne ve babası dışında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekilleri, şehit annesi Pakize Akbaba ile şehit eşi Yıldız (Namdar) Hemşire de katıldı.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Savcı, Orkun Özeller'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından beraatını, tweetler ve 12punto'daki röportajından dolayı cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Orkun Özeller mütalaaya karşı gözleri dolup sesi titreyerek şöyle konuştu:

ORKUN ÖZELLER'İN SAVUNMASI 
Bordo bereli emekli albay Orkun Özeller, yaklaşık 35 dakika süren savunmasını sesi titreyerek yaptı. Duygusallaşan Orkun Özeller şunları söyledi:
-"Girmediğim çatışma türü kalmadı. Üniforması şehit kanıyla bezenmiş emekli bir Türk askeriyim. Beni PKK'lar, NATO'cular, FETÖ ve FETÖ vari yapılar ve ABD sevmez, hazzetmez. Beni arkada gördüğünüz gaziler, şehit yakınları, komutanlar ve aziz Türk Milleti sever sayar."

BUNLARI SESİ TİTREYEREK SÖYLEDİ

-"Vatan sevmek nasıl bir şey, biliyor musunuz? Annem, babam, eşim burada. Hepsini silip atabilmektir. İdam da edilsem vatan sevgimden dolayı doğruları, bildiğimi söylemeye devam edeceğim.

- Teröristler dışarı çıksın diye uğraşırken bir Türk subayını içeri sokuyorsunuz algısının oluşmasından korktum. Bu algının önüne geçecek, özellikle sınır hattındaki askerlerimizin mücadele azmini sarsmayacak bir karar verileceğine inanıyorum."

TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve tahliye kararı verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Biri çıplaktı yasak aşk ve kahreden detay
Foto Galeri Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Biri çıplaktı yasak aşk ve kahreden detay Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Belçika’da "TRUMP" adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Belçika’da "TRUMP" adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada karar
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada karar
Dursun Özbek'ten bahis oynayan futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklama
Dursun Özbek'ten bahis oynayan futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklama
Dervişoğlu Bahçeli için "Apo'nun suç ortağı" dedi MHP'den sert yanıt geldi
Dervişoğlu Bahçeli için "Apo'nun suç ortağı" dedi MHP'den sert yanıt geldi
PFDK'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında flaş karar!
PFDK'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında flaş karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti
Kağıthane'de gürültü nedeniyle komşusuna kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı
Kağıthane'de gürültü nedeniyle komşusuna kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı
Müsavat Dervişoğlu'ndan İBB iddianamesi açıklaması
Müsavat Dervişoğlu'ndan İBB iddianamesi açıklaması
Trump, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup gönderdi
Trump, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup gönderdi
Dev otomobil markası Honda, 400 bin Civic'i geri çağırıyor!
Dev otomobil markası Honda, 400 bin Civic'i geri çağırıyor!
Ligler devam edecek mi? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yanıtladı
Ligler devam edecek mi? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yanıtladı