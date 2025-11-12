İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği iddiasıyla Anayasanın 68. ve 69. maddeleri uyarınca CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iddianamesi kapsamında Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri uyarınca CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu. Yargıtay'a yapılan bu başvuru, dün (11 Kasım Salı) tamamlanan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin hemen ardından geldi. Bildirimin, İBB soruşturmasındaki bulgulara dayandırıldığı anlaşıldı.

'KAPATMA TALEBİ YOK' AÇIKLAMASI

Savcılık söz konusu bildirimin yalnızca 'ihbar' kapsamında olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.