BIST 10.641
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.651,43
HABER /  POLİTİKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği iddiasıyla Anayasanın 68. ve 69. maddeleri uyarınca CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iddianamesi kapsamında Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri uyarınca CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu. Yargıtay'a yapılan bu başvuru, dün (11 Kasım Salı) tamamlanan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin hemen ardından geldi. Bildirimin, İBB soruşturmasındaki bulgulara dayandırıldığı anlaşıldı.

'KAPATMA TALEBİ YOK' AÇIKLAMASI
Savcılık söz konusu bildirimin yalnızca 'ihbar' kapsamında olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
Dünya devi takım Juventus'ta yine Kenan Yıldız krizi çıktı!
Dünya devi takım Juventus'ta yine Kenan Yıldız krizi çıktı!
Galatasaray'da Divan Kurulu toplandı! Dikkat çeken Barış Alper ve Icardi tartışması
Galatasaray'da Divan Kurulu toplandı! Dikkat çeken Barış Alper ve Icardi tartışması
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenlere bakın... Selami Yıldız ekipleri tebrik etti
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenlere bakın... Selami Yıldız ekipleri tebrik etti
Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı
Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı
Libya’dan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı
Libya’dan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı
Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...
Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...
Belçika’da "TRUMP" adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Belçika’da "TRUMP" adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada karar
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada karar
Dursun Özbek'ten bahis oynayan futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklama
Dursun Özbek'ten bahis oynayan futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklama