Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
