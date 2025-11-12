BIST 10.641
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.651,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçim anketinde dengeler altüst oldu! AK Parti'den '20 gün' farkı!
Foto Galeri Son seçim anketinde dengeler altüst oldu! AK Parti'den '20 gün' farkı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
Dünya devi takım Juventus'ta yine Kenan Yıldız krizi çıktı!
Dünya devi takım Juventus'ta yine Kenan Yıldız krizi çıktı!
Galatasaray'da Divan Kurulu toplandı! Dikkat çeken Barış Alper ve Icardi tartışması
Galatasaray'da Divan Kurulu toplandı! Dikkat çeken Barış Alper ve Icardi tartışması
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenlere bakın... Selami Yıldız ekipleri tebrik etti
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Ele geçirilenlere bakın... Selami Yıldız ekipleri tebrik etti
Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı
Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı
Libya’dan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı
Libya’dan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı
Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...
Orkun Özeller davasında karar çıktı! Bordo bereli emekli albay sesi titreyerek...
Belçika’da "TRUMP" adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Belçika’da "TRUMP" adlı sağ eğilimli parti kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yeni açıklama
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada karar
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada karar
Dursun Özbek'ten bahis oynayan futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklama
Dursun Özbek'ten bahis oynayan futbolcularla ilgili dikkat çeken açıklama
Dervişoğlu Bahçeli için "Apo'nun suç ortağı" dedi MHP'den sert yanıt geldi
Dervişoğlu Bahçeli için "Apo'nun suç ortağı" dedi MHP'den sert yanıt geldi