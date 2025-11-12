BIST 10.641
Gürcistan'da şehit olan askerler, A-400M uçağı ile getirilecek

Gürcistan'da şehit olan askerler, A-400M uçağı ile getirilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşlanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.

Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.

Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."

