BIST 10.641
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.651,43
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma! Neler konuşulduğunu açıkladı

Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma! Neler konuşulduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğini açıklayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis iddiasıyla Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve sonrasında tedbirin kaldırılmasıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TFF'YE GÖRÜŞMEYE GİTTİM"

Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiğini açıklayan Serdal Adalı "TFF'ye görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol, doğru yol değil' dedim. 'Dayanıksız mağdur ediyorlar' dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı." ifadelerini kullandı.

"GELECEK GÜNLERDE KESİNLİK KAZANACAK"

Serdal Adalı ayrıca "Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Kızılaydan Gazze’ye 18. İyilik Gemisi
Türk Kızılaydan Gazze’ye 18. İyilik Gemisi
İsmail Saymaz'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne büyük övgü: 500 bin diye başladılar 5 milyonu bulabilir
İsmail Saymaz'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne büyük övgü: 500 bin diye başladılar 5 milyonu bulabilir
2024'te 1,2 milyondan fazla kişi tüberküloz nedeniyle öldü
2024'te 1,2 milyondan fazla kişi tüberküloz nedeniyle öldü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov'u kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov'u kabul etti
Gürcistan'da şehit olan askerler, A-400M uçağı ile getirilecek
Gürcistan'da şehit olan askerler, A-400M uçağı ile getirilecek
DSÖ, Gazze'de devam eden ateşkes sırasında daha fazla tıbbi tahliye için çalışmalar yürütüyor
DSÖ, Gazze'de devam eden ateşkes sırasında daha fazla tıbbi tahliye için çalışmalar yürütüyor
CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama! Duruşmalar için çağrı yaptı
CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu ziyareti sonrası açıklama! Duruşmalar için çağrı yaptı
Muğla'da ava giden emekli öğretmen geri dönemedi
Muğla'da ava giden emekli öğretmen geri dönemedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'yi Yargıtay'a bildirdi
Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit oldu! Düşen kargo uçağında kahreden tesadüf
Dünya devi takım Juventus'ta yine Kenan Yıldız krizi çıktı!
Dünya devi takım Juventus'ta yine Kenan Yıldız krizi çıktı!