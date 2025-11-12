İsmail Saymaz'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne büyük övgü: 500 bin diye başladılar 5 milyonu bulabilir

Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İsmail Saymaz, 500 bin sosyal konut projesinde yaşanan başvuru yoğunluğuna dikkat çekerek, "Yani 500 bin diye başladılar 5 milyonu bulabilir. Ben dün tebrik etmiştim bakanlığı, bir kez daha söyleyeyim; Murat Kurum'u tebrik ediyorum" dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı için harekete geçti.

MURAT KURUM BAŞVURULARIN SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne yapılan başvurulara ilişkin rakamları dün sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kurum, ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğu projeyle ilgili şu ifadelere yer vermişti:

Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz.

HALK TV EKRANLARINDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Sosyal konut projesinde yaşanan yoğunluğu gündemine taşıyan bir başka medya ise Halk TV oldu.

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, 500 bin olarak başlanan projenin 5 milyonu bulabileceğini aktardı.

Saymaz, konuşmasının devamında ise dün bakanlığı tebrik ettiğini belirterek bir kez daha canlı yayında Murat Kurum'u tebrik etti.

"KONUT PROJESİNDE 1 MİLYON BAŞVURU OLMUŞ"

Saymaz'ın açıklamaları şöyle:

Konut projesinde 1 milyon başvuru olmuş. Bunlar henüz kimliği 0 ile bitenler. Bugün 2, yarın 4, öbür gün 8, sonraki 5 gün bütün herkes başvurmuş olacak.

Yani 500 bin diye başladılar 5 milyonu bulabilir.

"KİMİN EMEĞİ VARSA HELAL OLSUN"

Ben dün tebrik etmiştim bakanlığı, bir kez daha söyleyeyim; Murat Kurum'u tebrik ediyorum. Kimin emeği varsa helal olsun.

Ama bunu arttırsınlar.