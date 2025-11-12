BIST 10.641
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.699,97
HABER /  DÜNYA

Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı

Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele neden oldu.

Abone ol

Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi.

Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi.

Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir
NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama
'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Kıbrıs açıklarında bir deprem daha
Kıbrıs açıklarında bir deprem daha
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma! Neler konuşulduğunu açıkladı
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma! Neler konuşulduğunu açıkladı
Türk Kızılaydan Gazze’ye 18. İyilik Gemisi
Türk Kızılaydan Gazze’ye 18. İyilik Gemisi