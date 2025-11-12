BIST 10.641
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı

Mısır, Filistin ve Hamas, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Mısır ve Filistin, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Türk hükümeti ve halkına en derin taziye ve samimi başsağlığı dileğinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın bu acı olayda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının yayımladığı taziye mesajında da şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Taziye mesajında, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin taziyelerimizi sunuyor, Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

Hamas da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanına, hükümetine ve halkına 20 askerin hayatını kaybettiği bu elim kaza dolayısıyla en içten taziyelerimizi ve dayanışma dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

