NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir

TÜRKPATENT, NOW TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti. FOX TV’nin adını NOW TV olarak değiştirmesinin ardından başlayan marka krizi yeniden gündemde.

 Kanal, İstanbul NOW TV ile yaşadığı isim benzerliği nedeniyle uzun süredir hukuk mücadelesi veriyordu.

Kanal, uzun süren dava sürecinde RTÜK’ün Ocak 2025 tarihli kararıyla logosunu değiştirmek ve siyah renkli logoya geçmek zorunda kalmıştı.

TÜRKPATENT TESCİLLERİ İPTAL ETTİ

Hukuk mücadelesi devam ederken Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla NOW TV’nin mevcut isim ve logo tescilini iptal ettiğini duyurdu.

KANALIN YAYINLARI DURABİLİR

Bu karar sonrası kanal, mevcut ismiyle yayın yapamayacak. Kanalın ya ismini değiştirmesi ya da yayınlarını tamamen durdurması gerekecek.

Hukuk çevreleri, bu gelişmenin ardından RTÜK’ün süreci kısa süre içinde değerlendireceğini ve yayıncılık açısından emsal bir kararın ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

