BIST 10.641
DOLAR 42,23
EURO 49,00
ALTIN 5.702,97
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Muazzez Abacı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşında yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir
NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama
'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Kıbrıs açıklarında bir deprem daha
Kıbrıs açıklarında bir deprem daha
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma! Neler konuşulduğunu açıkladı
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma! Neler konuşulduğunu açıkladı