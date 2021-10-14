BIST 1.412
DOLAR 9,18
EURO 10,66
ALTIN 530,96
HABER /  SAĞLIK

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili müjdeli haber

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili müjdeli haber

ANKARA Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac'la ilgili, "Faz 2 çalışmalarında aşımız hem güvenilirlik hem de etkinlik noktasında olumlu sonuçlar verdi" dedi.

Abone ol

ANKARA Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Şöyle bir müjde verebiliriz. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu çalışmamız 2 doz Sinovac yapmış ve koronavirüse yakalanmamış kişilere yönelik. Dün itibari ile gönüllülerimizi almaya başladık. An itibari ile 100'ün üzerinde kişinin kriterlere uygun olduğunu tespit ettik. Faz 3A çalışmamızı 43 merkezde yürüteceğiz. Bu çalışmadan önce Faz 2B çalışmamızı yaptık. Dün itibari ile 1. aydaki etkinlik verilerimize ulaştık. Verilerin olumlu olması üzerine 3A çalışmamıza geçtik. Delta'ya Alfa'ya karşı etkinliğini tespit ettik.

"Müjde verebiliriz"

Şöyle bir müjde verebiliriz. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var. Raporlanacak ve araştırma makalesi olarak yayınlanacak. 2-3 bin gönüllüde etkinlik tespit edildiğinde acil kullanım onayı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kriterlerine göre alınabilir. Turkovac sayısında da 3 bin sayısına gelip uygun olup olmadığını ilgili komisyonlar karar verecek. Şu anda gönüllülerimiz Türkiye genelinde randevu alıp aşılamaya katılabiliyorlar."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi
En etkili koronavirüs aşısı belli oldu
En etkili koronavirüs aşısı belli oldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama
Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar
Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi
ABD ile Yunanistan imzaladı! Ortak savunma anlaşması
ABD ile Yunanistan imzaladı! Ortak savunma anlaşması
Adıyaman'da kuduz nedeniyle 1 ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu
Adıyaman'da kuduz nedeniyle 1 ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu
Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...
Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...
CHP'li Özgür Özel: İktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak
CHP'li Özgür Özel: İktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak