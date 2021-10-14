BIST 1.414
DOLAR 9,19
EURO 10,67
ALTIN 530,34
HABER /  EKONOMİ

Diyarbakır'da eskiden sipariş yağardı: Müşteri bulamıyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da eskiden sipariş yağardı: Müşteri bulamıyoruz

DİYARBAKIR'da kış hazırlıklarını tamamlayan sobacılar, yaz aylarında yaptıkları ürünleri iş yerlerinde müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Yarım asırdır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, kış mevsimi için ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi.

Abone ol

Diyarbakır'da yarım asırdır Yanık Çarşı'daki sobacılar sokağında imalat yapan üreticiler, kış mevsimine az bir süre kala hazırlıklarını tamamladı. Ürünlerini iş yerlerinde vatandaşların beğenisine sunan üreticiler, müşteri bulamamaktan yakındı. Yanık Çarşı'da çocukluğundan beri soba imalatı yaptığını belirten 59 yaşındaki Ramazan Mungan, doğal gaz ile birlikte işlerinin hayli düştüğünü söyledi.

Mungan, "Eskiden sobaları yapardık Türkiye’nin birçok iline gönderirdik ve siparişleri yetiştiremezdik. Şimdi ise tek bir soba alacak müşteri bulamıyoruz. Soba alacak müşteri bulamıyoruz, doğal gaz ve teknolojiye yenik düştü bu meslek. Eskiden hiç değilse kırsal mahallelerin yoğun talebi olurdu, şimdi onlardan da bir talep yok. Bir zamanlar sipariş yetiştiremediğimiz sobalara şimdi müşteri bulamıyoruz" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da çırak olarak başladı! 90 ülke sıraya girdi: Yetiştiren ustası da çalışanı oldu
Foto Galeri Ankara'da çırak olarak başladı! 90 ülke sıraya girdi: Yetiştiren ustası da çalışanı oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi
Adıyaman'da kuduz nedeniyle 1 ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu
Adıyaman'da kuduz nedeniyle 1 ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu
Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...
Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...
Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir saldırısındaki terörist açıkladı! Bombalar tatlı kutusunda gelmiş
Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir saldırısındaki terörist açıkladı! Bombalar tatlı kutusunda gelmiş
Bursaspor Eren Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
Bursaspor Eren Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
İçişleri Bakan yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'silah ruhsatı' yanıtı: Acilen doktorunuza başvurun
İçişleri Bakan yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'silah ruhsatı' yanıtı: Acilen doktorunuza başvurun
Şanlıurfa'da huysuz inek veterinerin çenesini kırdı
Şanlıurfa'da huysuz inek veterinerin çenesini kırdı
Oruç Baba eşi kimdir Oruç Baba eşi ve çocuğu var mı?
Oruç Baba eşi kimdir Oruç Baba eşi ve çocuğu var mı?
Abdurrahman Dilipak Squid Game'i örnek gösterip uyardı: Çocuklarınız öldürme eğitimi alıyor
Abdurrahman Dilipak Squid Game'i örnek gösterip uyardı: Çocuklarınız öldürme eğitimi alıyor