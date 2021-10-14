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İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi

Bunu da gördük! TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi.

Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi.

Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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