BIST 1.418
DOLAR 9,16
EURO 10,63
ALTIN 530,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...

Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...

DENİZLİ’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezerek ölümüne sebebiyet verdiğini iddia eden kadın, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde ise olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Abone ol

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek Kuşçu (34) ve Murat Avcı (41), Dilek Kuşçu idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek Kuşçu’nun çığlıkları üzerine, çevredeki vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Kuşçu’nun olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti.


"Sen nasıl bu hale geldin Murat"
Kaydedilen görüntülerde, Kuşçu’nun birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, “Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun” diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp, ekip otosuna bindirildiği dakikalar yer aldı. Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu’nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Özgür Özel: İktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak
CHP'li Özgür Özel: İktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak
Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir saldırısındaki terörist açıkladı! Bombalar tatlı kutusunda gelmiş
Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir saldırısındaki terörist açıkladı! Bombalar tatlı kutusunda gelmiş
İçişleri Bakan yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'silah ruhsatı' yanıtı: Acilen doktorunuza başvurun
İçişleri Bakan yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a 'silah ruhsatı' yanıtı: Acilen doktorunuza başvurun
Şanlıurfa'da huysuz inek veterinerin çenesini kırdı
Şanlıurfa'da huysuz inek veterinerin çenesini kırdı
Abdurrahman Dilipak Squid Game'i örnek gösterip uyardı: Çocuklarınız öldürme eğitimi alıyor
Abdurrahman Dilipak Squid Game'i örnek gösterip uyardı: Çocuklarınız öldürme eğitimi alıyor
Şirketlerde uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor
Şirketlerde uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor
Belçika'da gidişat vahim! Son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da gidişat vahim! Son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Mevlid Kandili ne zaman 2021 hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne oldu?
Mevlid Kandili ne zaman 2021 hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde ne oldu?
Nokia'nın yılan oyunlu 'tuğla telefon' denen 6310 modeli yeniden satışa çıkarıldı
Nokia'nın yılan oyunlu 'tuğla telefon' denen 6310 modeli yeniden satışa çıkarıldı
Dolar arttı yarın akşam benzin ve motorine kallavi zam geliyor
Dolar arttı yarın akşam benzin ve motorine kallavi zam geliyor