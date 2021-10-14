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Şanlıurfa'da huysuz inek veterinerin çenesini kırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da huysuz inek veterinerin çenesini kırdı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen inek, tekme attığı veterinerin çenesini kırdı. Talihsiz veteriner tedavi altına alındı.

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Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Nesip Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı.

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" denildi.

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