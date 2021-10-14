Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti! MHP ve Devlet Bahçeli'nin avukatıydı

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey, görevinden istifa etti. Uzun yıllar MHP ile Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Kocabey, 2017 yılından bu yana HSK üyeliği yapıyordu.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti. 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve seçilmişti.

Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi ile Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, nisan ayında “811346” başvuru numarasıyla HSK üyeliğine aday başvurusunu yapmıştı.

Hamit Kocabey kimdir?

Hamit Kocabey, 2006 ile 2017 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı. 2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Mart 2015'de ise 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK üye seçimlerinde yaptığı adaylık başvurusu sonrasında TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından HSK üyesi oldu.