BIST 1.418
DOLAR 9,17
EURO 10,66
ALTIN 530,28
HABER /  POLİTİKA

TBMM 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarını ele alacak

TBMM 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarını ele alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu. Fezlekelerin 2'si HDP, 1'i CHP, 1'i de Türkiye İşçi Partili milletvekillerine ait.

Abone ol

Yeni yasama yılında 4 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 4 yeni fezleke Meclis'e gönderildi.

Fezlekelerin ikisi, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Hüseyin Kaçmaz'a ait.

CHP'li Ali Mahir Başarır ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık hakkında da fezleke düzenlendi.

Dosyalar Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Burdur Çeltikçi Belediye Başkanı'na hapis şoku! Cezası onandı
MHP'li Burdur Çeltikçi Belediye Başkanı'na hapis şoku! Cezası onandı
Ali Muhammed Fenerbahçe Beko'ya geri döndü
Ali Muhammed Fenerbahçe Beko'ya geri döndü
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Gaz krizinde destek Azerbaycan'dan! Türkiye'ye gaz gönderimini arttıracak
Gaz krizinde destek Azerbaycan'dan! Türkiye'ye gaz gönderimini arttıracak
Asgari ücret 45 yıla bedel olacak! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay çok iddialı konuştu
Asgari ücret 45 yıla bedel olacak! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay çok iddialı konuştu
Okulda zihinsel engellilere istismar! Odalara kilitlenip haftalarca...
Okulda zihinsel engellilere istismar! Odalara kilitlenip haftalarca...
Bakasetas'tan Trabzon tespiti: Burada insanlar sinirlenecek neden olmasa bile sinirliler
Bakasetas'tan Trabzon tespiti: Burada insanlar sinirlenecek neden olmasa bile sinirliler
Reuters duyurdu Mısır SİHA'ların satışına engel olmak için ABD ile görüşüyor
Reuters duyurdu Mısır SİHA'ların satışına engel olmak için ABD ile görüşüyor
Kral Kaybederse kitap özeti konusu nedir Kral Kaybederse kimin kitabı?
Kral Kaybederse kitap özeti konusu nedir Kral Kaybederse kimin kitabı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor