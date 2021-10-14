BIST 1.416
DOLAR 9,15
EURO 10,63
ALTIN 529,08
HABER /  SPOR

Bakasetas'tan Trabzon tespiti: Burada insanlar sinirlenecek neden olmasa bile sinirliler

Bakasetas'tan Trabzon tespiti: Burada insanlar sinirlenecek neden olmasa bile sinirliler

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Bakasetas, "Buradaki insanlarla benzer özelliklere sahibim. Örneğin burada insanlar normalden biraz daha hızlı sinirlenebiliyorlar. Sinirlenecek bir neden olmasa bile bir anda çok sinirli olabiliyorlar. Bunun hava durumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Abone ol

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Anastasios Bakasetas, kulüp dergisinin yeni sayısına bir röportaj verdi.

Anastasios Bakasetas, "Bu sezon iyi bir kadromuz var ve şampiyonluğu yaşamak, taraftarımıza bu sevinci yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Ben limitlerimi zorlamayı seven bir futbolcuyum" diyen golcü oyuncu,"Burada başarılar elde ettikten sonra kulübün ilgisini çeken bir teklifgelirse başka hayallerimi yaşamak için çaba gösteririm" dedi.

Bakasetas, "Kulüple aramda bir bağ oluştu. Attığım ilk golün 61. dakikada gelmesi ve böyle bir sıcak ilişki kurabilmemizin karmadan kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Trabzon'daki insanlara benziyorum’

Yunan golcü, "Buradaki insanlarla benzer özelliklere sahibim. Örneğin burada insanlar normalden biraz daha hızlı sinirlenebiliyorlar. Sinirlenecek bir neden olmasa bile bir anda çok sinirli olabiliyorlar. Bunun hava durumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 8 maça çıkan Yunan yıldız, 5 gol atıp 3 de asist yaparak 8 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kral Kaybederse kitap özeti konusu nedir Kral Kaybederse kimin kitabı?
Kral Kaybederse kitap özeti konusu nedir Kral Kaybederse kimin kitabı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti partisinin vekilini bombaladı
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti partisinin vekilini bombaladı
Eskişehir'de sokak ortasında bıçakladı! Yasak aşkta itiraf geldi: Eşiyle...
Eskişehir'de sokak ortasında bıçakladı! Yasak aşkta itiraf geldi: Eşiyle...
Ali Kırca ne yapıyor nerede neden ekranlarda yok? Ali Kırca son haline bakın
Ali Kırca ne yapıyor nerede neden ekranlarda yok? Ali Kırca son haline bakın
MSB duyurdu! Beş günde saldırı hazırlığındaki 16 PKK'lı öldürüldü
MSB duyurdu! Beş günde saldırı hazırlığındaki 16 PKK'lı öldürüldü
Diyarbakır'da çalışanını kanlar içinde bıraktı! Eşi çığlık çığlığa bağırdı
Diyarbakır'da çalışanını kanlar içinde bıraktı! Eşi çığlık çığlığa bağırdı
Ali Kırca nerede ne oldu Ali Kırca son halini gören inanamadı
Ali Kırca nerede ne oldu Ali Kırca son halini gören inanamadı
Kira iddiasına Sinop TÜGVA'dan açıklama geldi
Kira iddiasına Sinop TÜGVA'dan açıklama geldi
Hakimden ders gibi karar! Cezayı en üst sınırdan verdi buna yeltenecek insanlara ve sana ders olur
Hakimden ders gibi karar! Cezayı en üst sınırdan verdi buna yeltenecek insanlara ve sana ders olur