BIST 1.414
DOLAR 9,14
EURO 10,62
ALTIN 529,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da çalışanını kanlar içinde bıraktı! Eşi çığlık çığlığa bağırdı

Diyarbakır'da çalışanını kanlar içinde bıraktı! Eşi çığlık çığlığa bağırdı

DİYARBAKIR'da evinde birlikte alkol aldığı çalışanını kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs, daha sonra silahı eşine doğrulttu. Kadın yangın merdiveninden kaçarak canını kurtarırken, zanlı polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır’da yol yapım işi yapan K.K., yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz’u (23) evine davet etti. Yavuz ile birlikte alkol alan K.K. (33), daha sonra eşi S.K.'ya (26) masa hazırlamasını söyledi. Masada oturan K.K., henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz'la tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K., üzerindeki tabancayı çıkararak Yavuz'a kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan S.K.'nın odaya girmesi ile K.K. eşine de ateş etmeye çalıştı. S.K., hızla odadan çıkıp yangın merdivenini kullanarak canını kurtarmayı başardı.

S.K.'nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinde silah bulunan K.K.'yı ikna edip teslim olmasını sağladı. Kurşunların hedefi olan Bünyamin Yavuz ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Kırca nerede ne oldu Ali Kırca son halini gören inanamadı
Ali Kırca nerede ne oldu Ali Kırca son halini gören inanamadı
Kira iddiasına Sinop TÜGVA'dan açıklama geldi
Kira iddiasına Sinop TÜGVA'dan açıklama geldi
Sakarya'da lise öğrencisi Kerem Yoldaş banyoda su israfını önleyen sistem geliştirdi
Sakarya'da lise öğrencisi Kerem Yoldaş banyoda su israfını önleyen sistem geliştirdi
Doğalgaz zammı en çok onlara yaradı! Satışlar arttı
Doğalgaz zammı en çok onlara yaradı! Satışlar arttı
Antalya'da korkunç olay! 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
Antalya'da korkunç olay! 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları okuma sırası 2021
Gülseren Budayıcıoğlu kitapları okuma sırası 2021
530 lirayı aşan gram altın yıl sonunda 600 lira olacak! İki ünlü isimden bomba tahminler
530 lirayı aşan gram altın yıl sonunda 600 lira olacak! İki ünlü isimden bomba tahminler
Manisa'da su yerine yanlışlıkla öyle bir şey içti ki hayatını kaybetti
Manisa'da su yerine yanlışlıkla öyle bir şey içti ki hayatını kaybetti
Manisa'da su yerine yanlışlıkla öyle bir şey içti ki hayatını kaybetti
Manisa'da su yerine yanlışlıkla öyle bir şey içti ki hayatını kaybetti
Boss4 Gayrimenkul'den düşük faizli taksit kampanyası teslimler 2022'de başlayacak
Boss4 Gayrimenkul'den düşük faizli taksit kampanyası teslimler 2022'de başlayacak