Lübnan'da protestocuların üzerine ateş açıldı ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokakta

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine açılan ateşte, 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

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Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketinden orduya "göstericilerin üzerine ateş açanların yakalanması" çağrısı

Hizbullah ve Emel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmanın siyasi hedefler amacıyla kullanılmasına karşı Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen göstericilerin, binaların üzerindeki keskin nişancılarla hedef alındığı" ifade edildi.

Keskin nişancıların saldırısından sonra göstericilerin kafalarından hedef alınarak yoğun şekilde ateş açıldığı aktarılan açıklamada, "silahlı örgütsel gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırının ülkeyi fitneye çekmeye çalışılan kasıtlı bir eylem olduğu" savunuldu.

Bunları teşvik edenlerin de sorumlu tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, "Emel Hareketi ve Hizbullah, Lübnan ordusunu bu suçluları en kısa sürede yakalamaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.