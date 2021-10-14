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Boss4 Gayrimenkul'den düşük faizli taksit kampanyası teslimler 2022'de başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boss4 Gayrimenkul'den düşük faizli taksit kampanyası teslimler 2022'de başlayacak

Boss4 Gayrimenkul, devam eden projelerinde yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 ay taksit kampanyası başlatacak.

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Akkuş Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, Boss4 Gayrimenkul'ün ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni kampanyası, 18 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Yüzde 0,99 faizle 60 ay taksit imkanının sunulduğu kampanya, inşaatı devam eden Alya Bella, Alya Mercan ve Alya 4 Mevsim projelerini kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yeni kampanyayla konut sahibi olmayı kolay hale getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kampanya için Ziraat Bankası ile anlaşma yaptıklarını belirten Akkuş, "Yüksek banka faizleri nedeniyle taksitle ev almak isteyen ancak beklemede kalan yatırımcıları harekete geçirecek bir kampanya başlatıyoruz. 60 aya kadar yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yatırımcılarımız için Ziraat Bankası'ndan kredilendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Teslimler 2022'de başlayacak

Kampanyaya dahil projeler arasında yer alan Beylikdüzü'ndeki Alya Mercan, merkezi lokasyonu, yatay mimarisi, tüm bloklarını birleştiren geniş bahçesi ve hemen her dairede bulunan balkon avantajıyla öne çıkıyor. 4 blokta 4 katlı olarak inşa edilen proje, toplam 84 daireden oluşuyor. Projenin Şubat 2022'de teslim edilmesi planlanıyor.

Beylikdüzü Gürpınar'da inşa edilen ve 12 lüks tripleks villadan oluşan Alya Bella, marinaya yakın ve doğanın içinde yer alıyor. Proje, Şubat 2022'de teslime hazırlanıyor.

Eylül sonunda tanıtımı gerçekleştirilen Alya 4 Mevsim'de ise talep toplama ve hafriyat çalışmaları başladı. Satış ofisi ve örnek dairesi hazırlanan, Esenyurt'ta konumlanan projede, binalar 11 katlı 4 adet bloktan meydana geliyor. Toplam 217 daireden oluşan projenin Ekim 2023'te teslim edilmesi planlanıyor.

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