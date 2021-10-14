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Antalya'da korkunç olay! 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

Antalya'da korkunç olay! 7. kattan düşen Kırgız turist ağır yaralandı

Kırgız turist tatil için geldiği Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte kaldığı apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı.

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Antalya'da 7. katın penceresinden düşen Kırgız turist ağır yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmandan bir kişinin düştüğünü görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırgızistan uyruklu Aman Turbaev'e müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kırgız turistin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Turbaev'in tatil amacıyla Antalya'ya geldiği ve 3 arkadaşıyla apartmanın 7. katındaki dairede kaldığı öğrenildi.

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