530 lirayı aşan gram altın yıl sonunda 600 lira olacak! İki ünlü isimden bomba tahminler

Altın fiyatları uçuşa geçti. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve dolar kurundaki tarihi zirveler nedeniyle bu yılın zirvesine çıktı. Piyasada saat 13:50 itibariyle gram altın 530 TL'den işlem görmeye başladı. Gram altında yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonunda gram altının 600 lira olacağını söyledi. İslam Memiş ise altınını satmak isteyecekleri uyardı...

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Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Dolar/TL ’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bu yılın zirvesine ulaştı. Dolar 9.17 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, Eylül ortasından bu yana kademeli bir şekilde yükselen gram altın saat 13:50 itibariyle 530 lira seviyesini geride bırakarak bu yılın rekorunu kırdı.

Gram altın serbest piyasada 530 lirayı aşarken, çeyrek altının satış fiyatı da 868 liraya fırladı. Cumhuriyet altını 3.461 liradan satılırken, altının onsu ise 1.796 dolardan satılıyor. Gram altın en son 6 Kasım 2020’de 534 TL ile gün kapanışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünde küresel altın fiyatları 1.951 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL ise aynı gün 8,51 seviyesine ulaşmıştı.

Bazı ülkeler baskılasa da altın yükseliyor

Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor. Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında ‘normale döndük’ demek için çok erken. 2025’e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor” dedi.

Gram altında yıl sonu beklentisi 600 TL

Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen Yıldırımtürk, “Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İslam Memiş: Yine rekorlar gelecek, bozduracaklar acele etmesin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası’nın 21 Kasım’daki faiz kararına bağlı olarak kurdaki hareketin altın fiyatlarında etkili olacağına işaret etti. Memiş, şunları söyledi: “Ben artık gramın 500 liranın altına ineceğini sanmıyorum. Yılsonunda tekrar gram altının rekor seviyesi olan 540 liraya çıkmasını bekliyoruz hatta üzeri de olabilir. Her ne kadar ons altının fiyatı düşse de biz daha önce de ons düşerken iç piyasada gramın dolara bağlı olarak arttığını gördük. Bence altın bozdurmak isteyen acele etmesin. 500 lira artık bir alım fırsatı olarak görülmeli.”