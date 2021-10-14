Ali Kırca nerede ne oldu Ali Kırca son halini gören inanamadı

Uzun süredir ekranlardan uzak hayat süren ve televizyondaki tüm programlarını bitiren Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Ali Kırca'nın son hali görenler şaşırttı. 72 yaşında olan Ali Kırca'nın hiç değişmediği ve sağlıklı görüntüsü sevenlerini mutlu etti. Peki kimdir Ali Kırca neden ekranlarda yok, Ali Kırca'ya ne oldu?

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Türkiye'nin sevilen ekran yüzlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca ana haber bültenlerini sunan Ali Kırca uzun yıllar sonra görüntülendi. Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı. Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmediği gözlendi. Peki kimdir Ali Kırca neden ekranlarda yok, Ali Kırca kimdir?

Ali Kırca kimdir: 1948 yılının Aralık ayında Akşehir'de doğdu. 1963 yılında İstanbul'a gelen Ali Kırca, Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1969 yılında deniz teğmeni iken bir bildiri nedeni ile ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı. TRT'de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayarak, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı. Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra İnter Star'a geçti. 42 yaşına geldiğinde "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye'ye döndü.

1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994'de Türkiye'nin ilk anchorman'ı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Kırca'nın yayıncılık hayatında hafızalara kazandığı program ise 6 Şubat 1994'te yayına giren "Siyaset Meydanı" olmuştur. 2001yılında ATV ile anlaşamayan Kırca, Star televizyonuna geçti. Star televizyonunda yaşadığı bazı polemikler sebebi ile NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV'de anchorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, SHOW TV'ye transfer oldu. Bir süre SHOW TV ve SKYTürk 360 TV'de Siyaset Meydanı programını sunan Ali Kırca daha sonra ekran macerasını sonlandırma kararı aldı.