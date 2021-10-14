Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor

"Kas ve kemik sağlığı için çok önemli olan D vitamini bağışıklığı da güçlendiriyor" diyen Bakan Koca güneş ışığından D vitamini alma tavsiyesinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bağışıklığı güçlendirmek için vitamin tavsiyesinde bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca "D Vitamini ihtiyacımızı çok büyük oranda, güneş ışınlarıyla doğrudan temasımız sonucu sağlıyoruz. Kas ve kemik sağlığı için önemli olan D vitamini, bağışıklığı da güçlendiriyor. Uzun zaman kapalı bir hayat yaşadık. Daha fazla güneş ışığı sağlığımıza iyi gelir. BİRAZ DAHA GÜNEŞ?" dedi.