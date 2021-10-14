Gençler neden yurtdışına gidiyor? Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Dünyayı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'yurt dışına gitme hevesinin eğitimli gençlerde daha fazla olduğunu' belirterek "Türkiye'den kaçmak istiyorlar diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar" yorumunda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Örgütlenme özgürlüğü konusunda mevzuattaki engellerin ortadan kaldırılmasının gündemlerinde olduğunu belirten Bilgin, "Biz bu konuda bir çalışma içerisindeyiz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey de bir çalışma yaptırdı. Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım." ifadelerini kullandı.



Bilgin "Örgütlenme özgürlüğünün önünü açmamız lazım, hızlandırmamız lazım. Burada bazı sorunlar var. Boşluklar var, o boşluklar Yargıtay kararlarıyla dolduruluyor. Onlar da kendi açılarından kararlar veriyorlar. Mevzuatın eskiliği nedeniyle birtakım sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok." dedi.



"Beyaz Bayrak Ödülü vereceğiz"

"Önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelerimize Beyaz Bayrak Ödülü vereceğiz" diyen Bilgin "'Burada işçiler örgütlüdür, burada örgütlenme özgürlüğü gerçekleşmekte, burada işletme, işçilerin sağlık sigortası primini yatırmaktadır' mesajını içeren bir Beyaz Bayrak uygulamasını başlatacağız. Bu kayıt dışı istihdamla mücadelenin de önünü açacaktır." şeklinde konuştu.



"Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik"

Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir endişe duymadığını vurgulayan Bilgin, gençlerin yurt dışına gitme eğilimiyle ilgili "Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler, oralarda kalanlardan daha çok. " dedi.



"'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım"

"Türkiye eski Türkiye değil" diyen Bilgin "Genetik biyoloji alanında uzmanlık yapmış biri eskiden döndüğünde çalışacak yer bulamazdı. Genetik laboratuvarı yoktu. Şimdi ülkemizin her alanda yatırım yapmış işletmeleri, üretim tesisleri ve laboratuvarı var. Gençlerin yurt dışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. 'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar. Dünyayı tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler." ifadelerini kullandı.