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Reuters duyurdu Mısır SİHA'ların satışına engel olmak için ABD ile görüşüyor

Reuters duyurdu Mısır SİHA'ların satışına engel olmak için ABD ile görüşüyor

Fas ve Etiyopya SİHA almak için Türkiye ile müzakerelere başladı, Mısır satışa engel olmaları için ABD ve bazı Avrupa ülkelerine başvurdu.

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Reuters ajansı Fas ve Etiyopya’nın SİHA almak için Türkiye’yle görüştüğünü yazdı. Ajans haberini, müzakerelere yakın dört kaynağa dayandırdı.

Reuters’a konuşan bir Türk diplomat da bu iki ülkenin Bayraktar TB2 model SİHA almak için Türkiye ile müzakerelere başladığını, bunların yedek parçalarına dair garanti ve kullanımına dair eğitimin de anlaşma kapsamına girebileceğini söyledi.

Fas ilk parti SİHA'ları Mayıs ayında teslim aldı

Adını açıklamak istemeyen Türk kaynak, Fas’ın ilk parti SİHA’ları Mayıs ayında teslim aldığını da ekledi.

Etiyopya ile sorun yaşayan Mısır satışa engel olmak için Batı ülkeleriyle temasta

Ajans Mısır’ın, Etiyopya’nın Mavi Nil Nehri üzerinde yaptığı bir baraj nedeniyle bu ülkeyle gerilim yaşadığını ve böylesi bir satışın Ankara-Kahire ilişkilerini kötüleştirme riski taşıdığını aktardı.

"Türkiye ile ilişkileri kötüleştiriyor"

Reuters’a konuşan iki Mısırlı güvenlik kaynağı, Kahire’nin böylesi bir anlaşmaya engel olmak için ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle görüştüğünü belirtti.

Bir diğer Mısırlı kaynak ise bu anlaşmanın Türkiye ile Mısır arasında yürütülen müzakerelerde gündeme getirilmesi ve netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, söz konusu müzakerelerde kaç adet SİHA satışının gündeme geldiğine dair bir bilgi vermedi.

NATO üyesi Polonya SİHA almıştı

Daha önce Ukrayna ve NATO üyesi Polonya da Türkiye’den SİHA siparişi vermişti.

Askeri uzmanlara göre Türkiye’de üretilen SİHA’lar ABD, Çin ve İsrail’in sattığı alternatiflere göre daha ucuz.

Reuters’ın incelediği Türkiye’nin resmi ihracat verilerinde son aylarda Fas ve Etiyopya’ya savunma ve havacılık ihracatında ciddi bir artış yaşandığı görülüyor.

Reuters Etiyopya’ya bu yılın ilk üç ayında bu alandaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 203 bin dolardan 51 milyon dolara yükseldiğini, Fas’a ihracatın da Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 402 bin dolardan 62 milyon dolara çıktığını aktarıyor.

Ajans bu anlaşmalar hakkında Fas, Etiyopya ve Türkiye’deki resmi makamlara sorular yönelttiklerini fakat bir yanıt alamadıklarını belirtiyor.

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