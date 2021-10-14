Asgari ücret 45 yıla bedel olacak! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay çok iddialı konuştu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret belirleme görüşmeleri ile ilgili, “45 yıldır asgari ücret belirleniyor, bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.” dedi.

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK tarafından İstanbul’da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

“45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.” diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, “işçinin yüzünü güldürecek” bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Atalay, asgari ücrette artışlar gündeme geldiğinde “batarız” denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, “Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz.” diye konuştu.