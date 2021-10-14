BIST 1.418
DOLAR 9,16
EURO 10,63
ALTIN 530,61
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

MHP'li Burdur Çeltikçi Belediye Başkanı'na hapis şoku! Cezası onandı

MHP'li Burdur Çeltikçi Belediye Başkanı'na hapis şoku! Cezası onandı

ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'un MHP'li Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'a, Fatih Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili davada 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Abone ol

Fatih Öztürk'ün, Çeltikçi ilçesinde 2013'te kaybolduktan sonra 2016'da, Bucak'ın Kocaaliler köyündeki ormanda çürümüş cesedinin bulunmasıyla ilgili Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Yeter Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Recep Aydın ile diğerleri, adli kontrolle serbest kaldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen davada; hala belediye başkanlığı görevini sürdüren Recep Aydın, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın'ın avukatı, dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi de Recep Aydın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Muhammed Fenerbahçe Beko'ya geri döndü
Ali Muhammed Fenerbahçe Beko'ya geri döndü
Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ’lı 2 terörist yakalandı
Kilis ile Gaziantep'te PKK ile DEAŞ’lı 2 terörist yakalandı
Taliban heyeti Türkiye'de! Kabil Havalimanı işletmesi başta olmak üzere gündem yoğun!
Taliban heyeti Türkiye'de! Kabil Havalimanı işletmesi başta olmak üzere gündem yoğun!
Gaz krizinde destek Azerbaycan'dan! Türkiye'ye gaz gönderimini arttıracak
Gaz krizinde destek Azerbaycan'dan! Türkiye'ye gaz gönderimini arttıracak
Asgari ücret 45 yıla bedel olacak! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay çok iddialı konuştu
Asgari ücret 45 yıla bedel olacak! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay çok iddialı konuştu
Okulda zihinsel engellilere istismar! Odalara kilitlenip haftalarca...
Okulda zihinsel engellilere istismar! Odalara kilitlenip haftalarca...
Bakasetas'tan Trabzon tespiti: Burada insanlar sinirlenecek neden olmasa bile sinirliler
Bakasetas'tan Trabzon tespiti: Burada insanlar sinirlenecek neden olmasa bile sinirliler
Reuters duyurdu Mısır SİHA'ların satışına engel olmak için ABD ile görüşüyor
Reuters duyurdu Mısır SİHA'ların satışına engel olmak için ABD ile görüşüyor
Kral Kaybederse kitap özeti konusu nedir Kral Kaybederse kimin kitabı?
Kral Kaybederse kitap özeti konusu nedir Kral Kaybederse kimin kitabı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vitamin tavsiyesi! Bağışıklığı güçlendiriyor