Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu! Korkunç detay! Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunmuştu

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un 3 Ağustos'ta Esra Hankulu'nun Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada Hankulu'nun ölüm nedeni kesinleşti.

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Aleyna Çakır’ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.