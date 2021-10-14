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Melisa Sözen Masumlar Apartmanı'nda Ceylan oldu bilgi setten sızdı

Melisa Sözen Masumlar Apartmanı'nda Ceylan oldu bilgi setten sızdı

Masumlar Apartmanı TRT 1'de fırtınalar estirirken diziye yeni katılacak olan ve Han'ın olaylı bir şekilde ayrıldığı eski nişanlısı Han'ı canlandıracak olan oyuncu merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madolyonun İçi kitabında Ceylan Ongun kimdir, hikayesi nedir?

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Masumlar Apartmanı TRT1'in en çok izlenen dizilerinden biri olmaya 2. sezonunda da devam ediyor. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de takip edilen dizide Ceylan Ongun'u kimin oynayacağı merak konusu oldu. Han'ın İnci'den önce nişanlandığı ve olaylı bir şekilde ayrıldığı Ceylan İstanbul'a yani hikayeye yeniden dönüyor. Herkes Ceylan'ı kim oynayacak diye beklerken iki isim ortaya atıldı. Biri Özgü Namal digeri de Melisa Sözen. Özgü Namal'ın iddiaları yalanlamasının ardından gözler Melisa Sözen'e çevrildi. Masumlar Apartmanı'nda Ceylan Ongun kim olacak 43. bölümde belli olacak. 

Sosyal medyada yayılan bir iddiaya göre Masumlar Apartmanı'nda Ceylan, Melisa Sözen olacak. Sözen'in dizinin setinde görüldüğü de diğer konuşulanlar arasında.

Melisa Sözen kimdir:  6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.

2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

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