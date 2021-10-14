Nokia'nın yılan oyunlu 'tuğla telefon' denen 6310 modeli yeniden satışa çıkarıldı

Nokia, 20. yıldönümünü kutlamak için içerisinde yılan oyunu da olan ve 'tuğla telefon' olarak da bilinen klasik 6310 modelini yeni tasarımıyla satışa çıkardı.

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2000'li yıllarda birçok kişinin elinde görülebilen Nokia'nın 6310 modeli, birkaç yeni özellik ve ikonik oyun 'Snake' (yılan oyunu) de dahil olmak üzere sahalara geri dönüş yaptı.

Zamanında parayla alınabilecek en iyi telefon ünvanını taşıyan Nokia 6310 yeniden tasarlandı ve Nokia ''Originals'' serisinde yerini aldı.



Nokia, bu telefonun fiyatının 50 dolar olacağını duyurdu. Yenilenen model aynı zamanda daha gelişmiş okunulabilirlik ve erişilebilirlik sağlamakta. Ayrıca neredeyse orjinali kadar sağlam olacak gibi görünüyor.

