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Dolar arttı yarın akşam benzin ve motorine kallavi zam geliyor

Dolar arttı yarın akşam benzin ve motorine kallavi zam geliyor

Döviz kurlarında yaşanan artış ve artan enerji maliyetlerinin ardından cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zamlar pompaya yansıyacak şekilde gerçekleşecek.

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Haber Global'in ulaştığı bilgilere göre döviz kurlarında yaşanan artış ve artan enerji maliyetlerinin ardından cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zamlar pompaya yansıyacak şekilde gerçekleşecek.

Akaryakıtta son yapılan zamların ardından, eşel mobil desteği motorin ve LPG için sona erdi. Benzinde de sadece 23 kuruşluk bir sınır kaldı. Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda bundan sonraki süreçte gelecek zamlar  pompaya yansıyacak şekilde gerçekleşecek. 

Halihazırda benzinin litre fiyatı İstanbul'da 7 lira 78 kuruş, Ankara'da 7 lira 85 kuruş, İzmir'de ise 7 lira 86 kuruş düzeyinde. Motorinde ise İstanbul'da 7 lira 52 kuruş, Ankara'da 7 lira 58 kuruş, İzmir'de 7 lira 60 kuruş düzeyinde işlem görüyor.

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