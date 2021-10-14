Abdurrahman Dilipak Squid Game'i örnek gösterip uyardı: Çocuklarınız öldürme eğitimi alıyor

Dilipak SquidGame dizisini örnek göstererek "DeepFake gibi bir oyun." diyerek çocukların ölme ve öldürme eğitimi aldığını söyleyerek ebeveynleri uyardı.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, bilgisayar oyunları konusunda ebeveynlere “çocuklarınıza sahip çıkın” uyarısında bulunarak “Çocuğunuz oyun mafyasının elinde, intihara da sürüklenebilir, uyuşturucu ve fuhuş bataklığına saplanabilir” dedi.

Oyunla ilgili ayetlere yer veren Dilipak, oyunların büyük ölçüde öldürmek üzerine kurulduğunu, bağımlılık yaptığını ve düşünce kalıplarını şekillendirdiğini yazdı. İnsanların daha çok ölümle yüzleşeceğini, acımasız olacağını, şiddet olaylarının ve intiharların artacağını savunan Dilipak, "Bunları müziklerin ritminden, kliplerden anlayabilirsiniz. Çocukların oynadıkları bilgisayar oyunlarında, çizgi filmlerden ya da dizilerden sinema filmlerinden görebilirsiniz. Şimdiden çocuklarınız bilgisayar ortamında ölmeyi, öldürmeyi, yaşamak, ve yaşatmak için ölme ve öldürme eğitimi alıyorlar. Matrix gerçek oluyor yani. SquidGame, 'artırılmış gerçeklik' dünyasında DeepFake gibi bir oyun. Dahası da var. Yeni oyunlar sizi içine çekecek. Siz de oyunun bir parçası olacaksınız. Sanal olarak, bu dünyada bir “öteki dünya” kurma planları yapılıyor. 2022’de yapay zekâ, iklim politikaları ile ilgili yön eylem kararları vermeye başlayacak. Daha yazacak çok şey var!” diye yazdı.

Kendi kuşağının biyolojik insan neslinin son örneği olacağını ve Z kuşağının insan-Siborg karışımı geçiş döneminin intihar kuşağı olacağını ve denek olarak kullanılacağını savunan Dilipak, Z kuşağı ile ilgili şunları yazdı:

"Chiplenmiş insan protipleri, PreKlonodiler bunlardan seçilecek!. Artırılmış gerçeklik dünyasının romantizmini yaşamadan, akılları ile oynanacak olan nesil bu nesil. Sonrası zaten gen transferi ile yeniden üretilen ‘Klonoid kuşağı’. Yani ‘Kimera kuşağı’. Kendilerini ‘Z kuşağı’ olarak gören ve ayrıcalıklı konumda gören gençleri görünce üzülüyorum. Onlar kobay tavşanları gibi kullanılacak olan bir kuşak. Bizim yaşlı kuşağa gelince zaten onlar, ürettiğinden çok tüketen, acı içinde ölümü bekleyen, çevreye, ailesine ve topluma yük olan fosiller. Fişlerini çekmek gerek!? Çocuklarınızın böyle şeytani bir plana kurban olmasını istemiyorsanız, ailenize, çocuklarınıza sahip çıkın. “