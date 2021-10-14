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DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki her 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından 6'sının tespit edilemediğini, gerçek vaka sayısının 59 milyon olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

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DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 ölüm oranlarına bakılarak yapılan hesaplamalarda gerçek vaka sayısının farklı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 8,5 milyon vaka kaydedilmesine rağmen gerçek rakamın 59 milyon olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Moeti, "Analizimiz her 7 vakadan sadece 1'inin tespit edilebildiğini ortaya koyuyor." dedi.

DSÖ'nün bu kapsamda daha çok test yapılmasına ağırlık vereceğini ve bunun hızlı izolasyonla hayatların kurtarılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moeti ayrıca, zengin ve çoğu nüfuslarının 3'te 2'sini aşılamış ülkelerin ellerindeki aşıyı ölü sayısının 215 bini bulduğu Afrika ülkeleriyle paylaşmasını istedi.

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