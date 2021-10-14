Ankara'da çırak olarak başladı! 90 ülke sıraya girdi: Yetiştiren ustası da çalışanı oldu
Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenen ve çırak olarak girdiği şirketin ortağı haline gelen Aytekin Kılıç, mesleki eğitim merkezlerine yönelik ön yargının kırılması gerektiğini söyledi.
Aytekin Kılıç, meslek hayatına başlama serüvenini anlattı. Kılıç, 1983 yılında henüz 13 yaşındayken Kozanoğlu Kozmaksan şirketinde çırak olarak çalışmaya başladığını belirtti.
Kılıç, 1986'da şimdiki adıyla mesleki eğitim merkezi olan çıraklık eğitim merkezine girdiğini söyledi.
Buradan mezun olduğu 1989 yılında kalfa olarak işine devam ettiğini belirten Kılıç, "Bir müddet sonra ustalık ve eğitici ustalık belgesini aldım. Yıllar içinde firmamızda çırak, kalfa, usta, usta başı ve yönetici olarak görev yaptım." dedi.
"2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum" diyen Kılıç "Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik." şeklinde konuştu.