Ankara'da çırak olarak başladı! 90 ülke sıraya girdi: Yetiştiren ustası da çalışanı oldu

Buradan mezun olduğu 1989 yılında kalfa olarak işine devam ettiğini belirten Kılıç, "Bir müddet sonra ustalık ve eğitici ustalık belgesini aldım. Yıllar içinde firmamızda çırak, kalfa, usta, usta başı ve yönetici olarak görev yaptım." dedi.