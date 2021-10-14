Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama

AFGANİSTAN'da Taliban'ın geçici hükumetinin Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet, Ankara'da Dışişleri Bakanlığına gelerek buradaki yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün kendileri ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki 7 kişilik üst düzey heyet bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- (Taliban heyetinin ziyareti) Türkiye'ye gelmek istediler, kendilerini davet ettik. İlgili kurumlarımızla beraber bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında bilgiler aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık.

- Terör ile mücadele önemli. Boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz. Diğer taraftan da başında beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyeler bulunduk. Batılılar gibi ders verir gibi ön şartlar söyleyerek değil. Taliban dışındaki tüm etnik gruplardan kişilerin de yönetime davet edilmesinin önemini bir kere daha anlattık.

- Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi tavsiyelerimizi paylaştık. Bizim orada yaşayan, dönmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili konuları gündeme getirdik. Başkonsolosluklarımızın tekrar açılması için beklentilerimizi dile getirdik. Düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusunda beklentilerimizi bir kez daha kendilerine anlattık.