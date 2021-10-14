Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı Suriye'ye operasyon yorumu

Güvenlik ve terör uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyalini vermesi ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Gereken ne varsa yapılacak" açıklamasının ardından muhtemel operasyonla ilgili çarpıcı bilgiler aktardı.

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SURİYE'nin kuzeyindeki gidişattan çok ivedilikle bir operasyon olacağını öngören Güvenlik ve terör uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Bir önceki operasyonlardan farklı olarak bana göre bu harekat nokta hedeflere yönelik bir hava operasyonuyla başlayıp karadan da desteklenerek büyük bir harekata dönüşecek. İş oraya gidiyor. Çünkü ciddi bir yapılanma var" dedi.

"Münbiç'te 7 bin terörist var"

Coşkun Başbuğ'un operasyonlarla ilgili TRT Haber'e yaptığı açıklama şu şekilde:

"Münbiç bölgesinde terörist sayısının 7 bin gibi rakamlar olduğu konuşuluyor. Bunların doğrudan kastettiği ülke Türkiye. Her ne kadar Suriye coğrafyasında faaliyet gösterseler de esas arka planda oyunu okursanız Türkiye'nin hedef olduğunu çok net görebilirsiniz. Bu durumda devlet olarak yapmanız gereken şey kimin olduğuna bakmadan o bölgedeki tespit etmiş olduğunuz hedefler ne ise bunları etkisiz hale getirmektir. Şu an Türkiye bunu yapıyor."