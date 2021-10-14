BIST 1.412
DOLAR 9,19
EURO 10,67
ALTIN 530,59
HABER /  SAĞLIK

En etkili koronavirüs aşısı belli oldu

En etkili koronavirüs aşısı belli oldu

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen ve 458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma sonucunda destek doz almadan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en çok antikor üreten Moderna aşısı oldu.

Abone ol

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışmada ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi.

Buna göre orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer-BioNTech güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Destek doz olmadan en çok antikor üreten aşı Moderna oldu

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin başlangıçta Pfizer-BioNTech veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki
BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama
Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar
Bilal Erdoğan'dan vakıflara saldırı açıklaması: Kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir
DSÖ'den ürküten tahmin! Afrika'daki Kovid-19 vaka sayısı 59 milyon olabilir
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna çalarak yol istedi
ABD ile Yunanistan imzaladı! Ortak savunma anlaşması
ABD ile Yunanistan imzaladı! Ortak savunma anlaşması
Adıyaman'da kuduz nedeniyle 1 ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu
Adıyaman'da kuduz nedeniyle 1 ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu
Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...
Denizli'de erkek arkadaşını ezerek öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Meğer...
CHP'li Özgür Özel: İktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak
CHP'li Özgür Özel: İktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak