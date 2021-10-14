En etkili koronavirüs aşısı belli oldu

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen ve 458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma sonucunda destek doz almadan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en çok antikor üreten Moderna aşısı oldu.

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışmada ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi.

Buna göre orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer-BioNTech güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Destek doz olmadan en çok antikor üreten aşı Moderna oldu

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin başlangıçta Pfizer-BioNTech veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.