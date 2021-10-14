Türkiye'nin harekat sinyali sonrası PKK bölgeye terörist yığmaya başladı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör unsurlarına yönelik dev bir harekat yapılabileceği sinyali üzerinde terör örgütü PKK'da büyük panik başladı.

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SURİYE'de Münbiç, Tel Rıfat, Tel Halaf ve Ayn İsa'yı kapsaması beklenen askeri müdahale öncesi Kandil, bölgeye terörist yığmaya başladı. Ayn İsa'da sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başlayan terör örgütü 20 evi askeri nokta haline getirdi. PKK'lılar bu şekilde hava harekatını önlemeyi planlıyor.

Ankara'nın kararlı mesajları ve sahadaki askeri hareketlilik Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi korkuttu. Terör örgütü işgali altındaki tüm bölgelerde alarm durumuna geçti. Barış Pınarı bölgesine yakın ön cephedekilere Kuzey Irak'taki Kandil'den takviye yollandı. Bu elebaşlarının bölgedeki diğer teröristlere sözde komuta edeceği belirtiliyor.

Araplar silah altına alınıyor

Yerel kaynaklara göre özellikle çoğunluğu Arap olan gençler zorla silah altına alındı. Bu gençlerin tünel kazma ve mayın/EYP döşeme gibi işlerde çalıştırıldığı belirtildi. Kaçmaya çalışan gençlerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğu aktarıldı. Muhtemel harekat bölgelerinden birisi olan Ayn İsa'da örgüt elebaşları kendi ailelerini başka yerlere göndermeye başladı.

Terör örgütü olası hava ve topçu atışları sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için de harekete geçti. Birçok askeri nokta mahalle aralarına taşındı. 20'ye yakın ev zorla boşaltılarak karargah haline getirildi. Münbiç ve Tel Rıfat'a da takviye güçler gönderildiği dile getirildi.