Alman basınından Angela Merkel'e olay gönderme

ALMANYA'da yükselişe geçen enerji fiyatları karşısında hükumetin gerekli önlemleri almadığı, Angela Merkel'in de durumu görmezden geldiği belirtildi.

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AVRUPA, artan enerji fiyatlarıyla konuşuluyor. Kıtada doğalgaz fiyatlarında yükselişler yaşanırken Almanya'ya gaz aktaran enerji şirketi Uniper'in CEO'su Klaus-Dieter Maubach, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada, "Fiyatlar tarihi zirvede" dedi.

"Merkel en soğuk kışta bizi yalnız mı bırakacak?"

"Buzla kaplı Şansölye" başlığını atan Alman basınından Bild gazetesi, "Angela Merkel, en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?" sorusunu yöneltti.

Haberde, "Almanya'nın tamamı rekor bir kışa doğru titriyor. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları rekora koşuyor" denildi.

Yaşananlar karşısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 'durumu tamamen görmezden geldiği' belirtilerek planlanmış bir önlem olmadığı kaydedildi.