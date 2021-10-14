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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracat projesinde sona gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ihracatın desteklenmesi projesinde sona gelindi. İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri bir şirket kurulacak. Kefalet sistemiyle şirketler kolay kredi alabilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması' projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sonrası rekordan rekora koşan ihracatın daha da desteklenmesi, Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak. Sadece ihracatı destekleyecek anonim bir şirket kurulurken 'kefalet sistemi' uygulamasına geçilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu, bir süredir devam eden çalışması devam ihracatçılara dönük düzenlemelerde sona gelindi. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak çalışmada öne çıkanlar şöyle:

10 milyar dolar

Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak.

Yeni kurum oluşturulacak

İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri çalışacak bir anonim şirket kurulacak. Sistem Tanıtma Fonu'ndan ve birliklerin birikiminden aktarılacak birikim ile oluşturulacak.

Sadece ihracata destek

İç piyasayı ve KOBİ'leri Kredi Garanti Fonu; yeni kurulacak şirket ise sadece ihracatçıları destekleyecek.

İKS oluşturulacak

İhracat Kefalet Sistemi adı verilen İKS oluşturulacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak. İhracat şirketleri çek, ipotek, imza gibi evrak ve belgelerle uğraşmayacak. Böylece bu işlemler yapılırken verilen paraları da ödemek zorunda kalmayacak.

Kolay kredi

Avrupa'da da yaygın olan uygulama kapsamında 'kefalet sistemi' onay verdiğinde firma bankalardan daha önce aranan hiçbir şeye gerek kalmadan kredi alabilecek. Sistem para vermeyecek ama kefalet verdiği firmalar kolayca krediye ulaşabilecek.

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