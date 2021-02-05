Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım: Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ergün Yıldırım, "Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Yeterki oğlancılığı, avradizmi ve kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar ve kültürüne ihanet eden dili kullansınlar" ifadelerini kullandı.

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Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, Twitter hesabında çok tartışılacak ifadeler kullandı. "Başörtülüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz." diyen Yıldırım "Öne çıkaracaklar, yetkin olmadıkları halde önemli yerlerde konferans ve smp çağıracaklar. Yeterki oğlancılığı, avradizmi ve kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar ve kültürüne ihanet eden dili kullansınlar" düşüncesini savundu.

"Oğlancıların saldırısı altındayım"

Yeni Şafak yazarı ​Yıldırım, kendisine yöneltilen tepkiler üzerine şunları yazdı: Oğlancıların saldırısı altındayım. Hakaret gırla. Buna değil, asıl üzüldüğüm ergen düşünce düzeyi ile paradoksun dibinin üzerinde ilan kimi başörtülü ve AK Parti karşıtı muhafazakar tepkiler. Herkes inandığı ile kardeştir. Namuslular, namussuz onurlulardan daha cesur olacak.

Yeni Şafak yazarı Ergün'ün olay 'başörtülü' paylaşımı şöyle: