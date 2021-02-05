BIST 1.545
DOLAR 7,09
EURO 8,50
ALTIN 412,39
HABER /  YEREL
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

Adana'da barışma teklifi reddedilince gözü döndü! 2 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da eşiyle barışma teklifi reddedilen damat kayınbabasının evinde dehşet saçtı. Gözü dönen şahıs, üç kişi vurduktan sonra intihar etti. Yaralılardan kayınbaba da kaldırıldığı hastanede öldü.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053. Sokak'taki apartmanın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Meryem A., eşi Hasan A. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.

Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Hasan A., eşiyle barışmak isteyip evine götürmek istedi. Ancak bu duruma hem eşi hem de kayınbabası ile kaynanası karşı çıkınca yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı.

Kayınbabası Mehmet K.'yı başından, eşi Meryem A.'yı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.'yı elinden yaralayan Hasan A., daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti.

Damat ve kayınbaba öldü                                                                                                Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan A.'nın ise öldüğünü belirledi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kayınbaba Mehmet K.’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan birkaç gün önce Hasan A. ile kavga ettiği öne sürülen Meryem A.'nın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu iddia edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Herkes ona 'Yerli Ironman' diyor! Zırhın aynısını yaptı inanılmaz özellikler ekledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de Kongre'yi korumanın bedeli: 500 milyon dolar
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Efecan Şenolsun kimdir kaç yaşında kimin oğlu babası kimdir?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Hizmet ihracına KDV iadesi imkanı geldi
Düşüş sürüyor! Altının gram fiyatı 410 liraya geriledi
Çorum'da eşini karnından sırtından bıçakladı! Kendisini bakın nasıl savundu
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ABD'nin 'Boğaziçi' mesajına tepki gösterdi
İzmir Karaburun'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bıraktı
Yorumlar