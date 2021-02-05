Efecan Şenolsun kimdir kaç yaşında kimin oğlu babası kimdir?

Kendisi gibi oyuncu olan Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun'un adı son günlerde oynadığı dizilerden çok rol arkadaşına cinsel saldırı iddiası ile gündemde. Peki kimdir Efecan Şenolsun, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Aynı dizideki rol arkadaşı Elit İşcan’a karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun’un davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuksuz sanık Şenolsun’un "Cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Alenen hakaret" suçundan beraati talep edildi. Bu gelişmenin ardından Efecan Şenolsun kimdir, hangi dizilerde oynadı merak konusu oldu.

Efecan Şenolsun kimdir:

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Efecan Şenolsun’un kardeşi kendisi gibi oyuncu olan ve son olarak Nefes Nefese adlı dizide başrol olan Melisa Şenolsun‘dur.

Efecan Şenolsun’un ablası Melisa Şenolsun’un da kedisi gibi ünlü bir oyuncudur. Daha 16 yaşındayken ailesinin sözünü dinlemeyerek İzmir’den İstanbul’a oyuncu olma hayali için gelmiştir. Ancak, babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp lise eğitimini tamamlamıştır. Liseden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi’ni kazanarak İstanbul’a gelmiştir.

İlk olarak ise başrollerini Kerem Bursin ve Hande Doğandemir‘in paylaştığı Güneşi Beklerken dizisinde rol almıştır. Genç oyuncunun sergilediği performansı dikkatleri üzerine çekti. Efecan Şenolsun son olarak Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay‘ın yer aldığı Paramparça aldı dizide Özgür karakteri ile karşımıza çıkmış ve çok beğenilmiştir. 2015 yapımı olan Nadide Hayat adlı filminde Cem karakteri ile yer almıştır.

2018’in Kasım ayında yayın hayatına başlayacak olan ”Çarpışma” dizisinde başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can yer alacak ve Efecan Şenolsun dizide Kerem‘in yakın arkadaşı Yakup karakterine hayat verecektir.

Efecan Şenolsun dizi ve filmleri

2018- Çarpışma ( Yakup )

2015- Nadide Hayat ( Cem )

2015- Kocan Kadar Konuş ( Murat )

2015-2014- Paramparça ( Baterist Özgür )

2013- Güneşi Beklerken ( Can )