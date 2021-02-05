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2 kez koronavirüse yakalandı ama salgından haberi yok

İNGİLTERE'de geçen yıl Mart ayında geçirdiği kaza sonrası travma geçiren 19 yaşındaki genç 10 ay sonra komadan uyandı. Genç bu süreçte iki kez koronavirüse yakalandı.

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Ülkede karantina kısıtlamalarının başladığı tarihten 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavill, hastanede iki kez koronavirüse yakalanmasına rağmen, Covid-19 salgınını bilmiyor. Ailesi, komadan çıktıktan sonra iyileşme belirtileri gösteren Flavill'in henüz konuşamadığını, sorulanlara gözlerini "Evet" ya da "Hayır" anlamında bir veya iki kez kırparak yanıt verdiğini söylüyor. Aralık'taki doğum gününde hastanede annesiyle bir kez görüştürülen Flavill'in daha sonra kimseyle teması olmadığı belirtiliyor.

Teyzesi Sally Flavill Smith, Joseph Flavill'in dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınından haberi olmadığını söyledi. Smith, "Zoom görüşmeleri yapıyoruz. İyileşme belirtileri göstermesine rağmen hâlâ konuşamadığı için şimdi pandemi hakkında bir fikri olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Ailesi Flavill'in tedavisi için internetten başlattığı kampanyada şimdiye kadar 32 bin sterlin (yaklaşık 43 bin dolar) yardım toplandığı belirtiliyor.

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