Ahmet Hakan: Üniversite içinden rektör atamak bir seçenek olarak masada olsa, huzur gelse, uzansak sonsuza

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasıyla başlayan protestolarla ilgili, "Üniversite içinden rektör atamak bir seçenek olarak masada olsa, huzur gelse, sükûnet gelse, barış gelse, ve en sonunda 'uzansak sonsuza...” görüşünü dile getirdi.

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'Hayat bayram olsa' başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atamasının ardından başlayan protestolara değinen Ahmet Hakan, itidal çağrısı yaptı.

Hakan yazısında, rektörlerin üniversite içerisinden seçilmesinin bir seçenek olarak masada olabileceğini savunarak şunları söyledi:

"Ve en sonunda 'uzansak sonsuza..."

Sıkılı yumruklar birazcık gevşese, diyalog kültürü devreye girse, öğrenciler bir adım geri atsa, yöneticilerimiz bir adım geri atsa, Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese, gösterilerdeki tahrikçiler yalnız bırakılsa. Terör unsurları elbirliğiyle ayıklansa, sloganların yerini fikirler alsa, polisimiz biraz daha dikkatli olsa, siyaset kurumu yatıştırıcı bir yaklaşımda bulunsa. Herkes biraz ödün verse, mesele rektör meselesinin dışına çıkmasa, olaylar kampus dışına taşırılmasa...

Kâbe konusunda incitilenlerden özür dilense, gaz verip çocukları ateşe atanlar kınansa, karşılıklı inatlaşmalardan vazgeçilse... Üniversite içinden rektör atamak bir seçenek olarak masada olsa, huzur gelse, sükûnet gelse, barış gelse, ve en sonunda 'uzansak sonsuza...